Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

La Gantoise réintègre le top 6 après sa victoire 2-4 sur le terrain du Cercle de Bruges. Les Buffalos se sont montrés les plus efficaces dans les deux surfaces pour s'imposer.

Le Cercle de Bruges pouvait, en cas de victoire, passer devant les Buffalos, tandis que La Gantoise voulait profiter de cette rencontre pour relancer sa saison et retrouver le goût de la victoire après sa défaite contre Anderlecht.

Les entraîneurs semblaient satisfaits de ce qu’ils avaient vu le week-end dernier, comme en témoignaient les compositions des équipes. Du côté des locaux, aucun changement n’avait été effectué après le partage contre le Malines, tandis qu’Ivan Leko avait choisi de titulariser Samoise à la place d’Es-Saoubi, les dix autres joueurs conservant leur place.

Le Cercle domine Gand dans une première mi-temps spectaculaire

Dans une première mi-temps plaisante à suivre, c’est l’équipe locale qui a le mieux débuté, se montrant à plusieurs reprises dans le premier quart d’heure. Davy Roef a d’abord maintenu ses cages inviolées, tandis que de l’autre côté, la première occasion de Gand a immédiatement fait mouche.

Kanga a bien tenu son vis-à-vis et a servi Skoras, qui n’a plus eu qu’à conclure (0-1, 16e). L'ailier polonais, passé par le Club de Bruges, a de nouveau impressionné au Jan Breydel : plus tard dans la rencontre, il distribua également des passes décisives pour Ito et Gandelman.

Entre-temps, le Cercle a pris l’avantage, et ce n’était pas totalement immérité. Tout d’abord, un penalty a été accordé suite à une petite faute de Van Der Heyden, transformé par Ngoura (1-1, 22e). Puis, juste avant la mi-temps, Utkus a inscrit le 2-1 (43e) de la tête, sur un service de Gary Magnée.Une Gantoise efficace prend les trois points au Jan Breydel

L'égalisation d’Ito juste avant la pause (2-2, 45+1e) a été un coup dur pour les locaux, après un centre parfaitement ajusté de Skoras. Après le repos, c’est Gandelman, sur corner, qui a permis à Gand de repasser devant au score d’une tête précise (2-3, 69e).

Sur les buts du 2-2 et du 2-3, aucun joueur du Cercle n’était à proximité de son opposant pour contrecarrer les actions, illustrant ainsi l’importance de l’efficacité dans les deux surfaces. Diakité, Ngoura, Magnée et Nunes ont ensuite manqué plusieurs occasions, tandis que sur une contre-attaque et une erreur défensive du Cercle, Surdez a pu inscrire le 2-4 (87e). Gand réalise ainsi une très bonne opération au classement, en revenant à la quatrième place.