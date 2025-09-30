Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

La Gantoise est en train de retrouver des couleurs sur le terrain. Mais dans les bureaux, l'instabilité demeure.

Depuis l'arrivée de Sam Baro à la tête du club, La Gantoise traverse une période de turbulences. La saison dernière, les Buffalos ont pris congé de Wouter Vrancken et Danijel Milicevic avant de céder les rênes de l'équipe à Ivan Leko.

Au sein des hautes sphères du club, il y a également du mouvement. Les Gantois ont ainsi annoncé la fin de la collaboration avec leur directeur sportif Arnar Vidarsson.

Victime de Michel Louwagie ?

L'Islandais officiait comme directeur sportif depuis un an, il coachait auparavant l'équipe U23. "Le mois dernier, la structure organisationnelle de notre club a été redessinée. Pour Arnar, une recherche a été effectuée pour trouver un rôle approprié au sein du département sportif. Après une évaluation supplémentaire, il a été décidé de prendre la décision de se séparer de lui", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Le KAA Gent met fin à sa collaboration avec Arnar Vidarsson



PLUS | https://t.co/QJvBoqIccI pic.twitter.com/JfPmba6sKy — KAA Gent (@KAAGent) 30 septembre 2025

Un renvoi qui n'est pas si surprenant que cela. En interne, l'ancien CEO Michel Louwagie regagnait en importance depuis plusieurs mois, jusqu'à marcher sur les plates-bandes de Vidarsson en s'occupant des transferts sortants.

Un certain nombre de transferts menés sous la direction de Vidarsson - comme par exemple l'arrivée de son compatriote Arnor Gudjohnsen - n'ont pas amené les résultats escomptés. Il en paye désormais la note.