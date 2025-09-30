Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Malines continue de surprendre en ce début de saison. L'équipe de Fred Vanderbiest est allée chercher une victoire précieuse sur le terrain de Charleroi et grimpe, grâce à ce succès, à une belle troisième place au classement.

Le grand artisan de la victoire de Malines à Charleroi a été le nouveau venu Myron van Brederode. Titularisé pour la première fois, le Néerlandais de 22 ans s’est immédiatement distingué avec un but et une passe décisive.

"Jusqu’au premier but, nous n’avons pas bien joué. Charleroi était meilleur et nous reculions trop", a reconnu Van Brederode après la rencontre. "Mais l’ouverture du score nous a donné de l’énergie et, ensuite, les choses se sont mieux passées."

Peut-on rêver du top 6, à Malines ?

Concernant son but, l’attaquant a expliqué : "J’ai reçu une bonne passe de Gora Diouf entre les lignes, je me suis retourné et j’ai frappé sans trop réfléchir. Le ballon est bien parti et a terminé au fond. Je suis venu pour marquer, pour être important pour l’équipe, en donnant aussi des passes décisives. Aujourd’hui, je l’ai bien fait."

Malines apparaît comme une équipe en pleine forme, mais Van Brederode garde la tête froide : "Être troisième, nous pouvons en être fiers. Mais ce n’est que le début du championnat, cela ne veut encore rien dire."

Compte tenu du niveau des autres candidats au top 6, Malines peut toutefois rêver. Si le club parvient à maintenir ce rythme – voire à encore élever son niveau – cette équipe pourrait bien devenir un sérieux prétendant aux Champions Play-offs.