📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Thibaut Courtois a vécu hier soir à Almaty un moment historique en Ligue des Champions. Il a brièvement porté le brassard de capitaine du Real Madrid après le remplacement de Vinícius, devenant ainsi le premier Belge de l'histoire à endosser le capitanat du club espagnol.

Son épouse, Mishel Gerzig, a clairement montré sur les réseaux sociaux à quel point elle est fière de son "capitán". Elle a publié une photo accompagnée des mots : "My number one !", en référence au moment où Courtois a brièvement porté le brassard de capitaine du plus grand club du monde.

Pour Courtois lui-même, ce fut également une sensation particulière. "C’était très spécial de pouvoir porter le brassard de capitaine du meilleur club du monde. #HalaMadrid", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Une reconnaissance de son leadership, même à une période où le Real n’affiche pas ses meilleures performances.

Le seul gardien avec deux passes décisives en Ligue des Champions

En plus du brassard de capitaine, Courtois a signé un exploit statistique unique. Il a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, portant ainsi son total à deux assists en Ligue des Champions. Il devient ainsi le seul gardien à avoir réussi une telle performance dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, un exploit qu’il avait déjà accompli en 2017 avec Chelsea.

Pour le portier de 33 ans, qui a déjà connu tant de moments marquants dans sa carrière, cet instant a sans doute une valeur personnelle particulière. C’est une nouvelle preuve de son leadership, lui qui n’avait pas toujours eu l’occasion de porter le brassard avec les Diables Rouges malgré sa volonté d’endosser ce rôle.

Ce moment historique, ajouté à cette passe décisive, le rend encore plus spécial. Une fierté pour son épouse Mishel Gerzig, qui n’a pas manqué de le montrer sur les réseaux sociaux !