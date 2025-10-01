📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thibaut Courtois a vécu hier soir à Almaty un moment historique en Ligue des Champions. Il a brièvement porté le brassard de capitaine du Real Madrid après le remplacement de Vinícius, devenant ainsi le premier Belge de l'histoire à endosser le capitanat du club espagnol.

Son épouse, Mishel Gerzig, a clairement montré sur les réseaux sociaux à quel point elle est fière de son "capitán". Elle a publié une photo accompagnée des mots : "My number one !", en référence au moment où Courtois a brièvement porté le brassard de capitaine du plus grand club du monde.

Pour Courtois lui-même, ce fut également une sensation particulière. "C’était très spécial de pouvoir porter le brassard de capitaine du meilleur club du monde. #HalaMadrid", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Une reconnaissance de son leadership, même à une période où le Real n’affiche pas ses meilleures performances.

Le seul gardien avec deux passes décisives en Ligue des Champions

En plus du brassard de capitaine, Courtois a signé un exploit statistique unique. Il a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, portant ainsi son total à deux assists en Ligue des Champions. Il devient ainsi le seul gardien à avoir réussi une telle performance dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, un exploit qu’il avait déjà accompli en 2017 avec Chelsea.

Pour le portier de 33 ans, qui a déjà connu tant de moments marquants dans sa carrière, cet instant a sans doute une valeur personnelle particulière. C’est une nouvelle preuve de son leadership, lui qui n’avait pas toujours eu l’occasion de porter le brassard avec les Diables Rouges malgré sa volonté d’endosser ce rôle.

Ce moment historique, ajouté à cette passe décisive, le rend encore plus spécial. Une fierté pour son épouse Mishel Gerzig, qui n’a pas manqué de le montrer sur les réseaux sociaux ! 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Kairat Almaty
Thibaut Courtois

Plus de news

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

10:45
Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30
Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

09:00
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04
Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

08:30
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

06:30
La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

22:30
Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

22:00
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

21:40
La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

21:20
Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

21:00
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

20:00
Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

20:20
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

19:00
1
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

18:20
"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

18:00
Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

17:40
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

15:30
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
3
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 18:45 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved