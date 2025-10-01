Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Naples a décroché son premier succès en Ligue des champions face au Sporting Portugal 2-1. Kevin De Bruyne, décisif à deux reprises, a fait oublier son clash avec Antonio Conte.

Au stade Diego Armando Maradona, Naples devait se racheter après sa défaite en Ligue des champions face à Manchester City. L’épisode tendu entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte appartenait au passé.

Et comme souvent, De Bruyne a pris les choses en main. À la 35e minute, le Belge a récupéré le ballon devant sa surface, éliminé deux adversaires avant de lancer Rasmus Højlund dans la profondeur. L’attaquant n’a pas tremblé pour ouvrir le score.



See KDB pass to Hojlund. Bro will miss this at Man United. pic.twitter.com/ThPchvawTT — 39 (@39billion) October 1, 2025

Le Sporting Portugal a trouvé les ressources pour revenir. À l’heure de jeu, Matteo Politano a concédé un penalty transformé par Luis Javier Suarez. Tout était à refaire pour Naples.

Zeno Debast est monté au jeu à la 67e minute pour le Sporting. Sur un centre parfait, De Bruyne a encore délivré une passe décisive pour Højlund. À la 79e minute, Naples repassait devant au score.

Avec 6 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, Kevin De Bruyne confirme son rôle de leader dans sa nouvelle équipe. Le premier succès de Naples dans cette phase de ligue de la compétition.