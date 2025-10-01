Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Naples a décroché son premier succès en Ligue des champions face au Sporting Portugal 2-1. Kevin De Bruyne, décisif à deux reprises, a fait oublier son clash avec Antonio Conte.

Au stade Diego Armando Maradona, Naples devait se racheter après sa défaite en Ligue des champions face à Manchester City. L’épisode tendu entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte appartenait au passé.

Et comme souvent, De Bruyne a pris les choses en main. À la 35e minute, le Belge a récupéré le ballon devant sa surface, éliminé deux adversaires avant de lancer Rasmus Højlund dans la profondeur. L’attaquant n’a pas tremblé pour ouvrir le score.

Lire aussi… Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Le Sporting Portugal a trouvé les ressources pour revenir. À l’heure de jeu, Matteo Politano a concédé un penalty transformé par Luis Javier Suarez. Tout était à refaire pour Naples.

Zeno Debast est monté au jeu à la 67e minute pour le Sporting. Sur un centre parfait, De Bruyne a encore délivré une passe décisive pour Højlund. À la 79e minute, Naples repassait devant au score.

Avec 6 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, Kevin De Bruyne confirme son rôle de leader dans sa nouvelle équipe. Le premier succès de Naples dans cette phase de ligue de la compétition.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
2
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

16:00
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
1
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

13:30
1
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

30/09
1
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00
"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

17:30
1
Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30
La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

15:40
Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

15:20
1
Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

15:00
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00
"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

12:30
Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

13:00
Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

11:40
Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

12:00
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
1
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-4 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved