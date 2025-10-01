Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire
Photo: Nicolas Darimont
Le RFC Liège a annoncé l'organisation de son premier fan talk de la saison le lundi 6 octobre prochain à 19h30. Celui-ci se déroulera à l'Espace Abalone, au stade de Rocourt, et sera réservé aux abonnés 2025/2026.

Mais alors à quoi peut-on s'attendre lors de cet événement ? "Au programme : échange direct sur l’avenir organisationnel et sportif du club avec les co-présidents David Kirsch et Jean-Paul Lacomble, ainsi que Gaëtan Englebert," écrit le Matricule 4.

"L’occasion de poser vos questions et de partager votre avis," précise le club. Les inscriptions doivent se faire via un formulaire.

Celui-ci a été partagé sur le site web du club liégeois et sur ses réseaux sociaux. Pour participer à ce fan talk, il est obligatoire de s’inscrire.

Nom, prénom, adresse e-mail ainsi que le numéro d'abonné (optionnel) sont demandés dans celui-ci. Si vous souhaitez participer à cet événement, ne traînez donc pas et inscrivez-vous.

Avant ce rendez-vous, le RFC Liège aura encore un match. Ce dimanche, les Sang et Marine recevront le Jong Genk à domicile.

FC Liège

