Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

L'Ajax a subi mardi soir une lourde défaite 4-0 sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, mais un joueur s'est distingué lors de cette soirée particulièrement compliquée : Jorthy Mokio. Le Belge de 17 ans est monté au jeu en première mi-temps pour remplacer le blessé Youri Regeer.

L’entraîneur John Heitinga s’est montré élogieux envers Mokio après la rencontre. "Il est bien entré en jeu. Ce n’est pas facile de jouer à ce niveau avec une telle intensité, surtout quand on est remplaçant. Jorthy s’est bien tenu et a su, à plusieurs reprises, bien distribuer le jeu", a déclaré le coach.

D’autres jeunes joueurs ont également montré qu’ils pouvaient suivre le rythme, comme Lucas Rosa. Mais selon l’entraîneur, Mokio a été un point lumineux marquant lors d’un match où l’Ajax a complètement sombré. Son calme et sa vision du jeu ont particulièrement séduit Heitinga.

Heitinga pas inquiet pour sa position

Malgré la lourde défaite, Heitinga n’a pas exprimé d’inquiétude quant à sa propre position d’entraîneur. Il a souligné que cet Ajax restait une équipe en construction. "Les joueurs ont tout donné, mais ils ont continué à jouer avec du courage. Cela demande du temps, mais je sais que nous allons y arriver", a-t-il assuré.

Le fait que même des cadres comme Steven Berghuis et Davy Klaassen soient passés à côté n’enlève, selon Heitinga, rien aux prestations de Mokio.

"Dans le football, il est possible de commettre une erreur, et à ce niveau cela peut coûter cher. Mais des jeunes comme Mokio montrent qu’ils sont capables d’assumer", a-t-il conclu.