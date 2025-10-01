Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat
Photo: © photonews

Le mercato estival est terminé et la saison 2025-2026 bien lancée. Il est donc temps de dresser un premier bilan, notamment concernant la valeur marchande des joueurs, et l'on remarque déjà plusieurs évolutions intéressantes.

Ardon Jashari a quitté le Club de Bruges cet été, emportant avec lui le titre de joueur le plus cher de l’histoire de la Jupiler Pro League. Avec 32 millions d'euros, personne en Belgique n’avait encore atteint une valeur de transfert plus élevée que lui sur Transfermarkt.

Sa place a été immédiatement prise par un autre joueur du Club de Bruges, qui a encore connu une augmentation ce mercredi, lors de la mise à jour mensuelle des valeurs. Christos Tzolis est le nouveau joueur le plus cher du championnat, avec une valeur marchande passée de 25 à 30 millions d'euros.

Lire aussi… "Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

Un seul joueur de l'Union dans le top 11, pas de trace d'Anderlecht

"Il est omniprésent en ce début de saison, tant au Club de Bruges qu’en équipe nationale grecque, et, avec Hans Vanaken, il est l’une des pièces maîtresses de la qualification du Club pour la phase de ligue de la Ligue des Champions", explique Bart Tamsyn, Area Manager pour la Belgique chez Transfermarkt. "Il compte déjà 7 buts et 8 passes décisives en 18 matchs cette saison."

Pas de trace de Hans Vanaken dans le top 11, qui est désormais évalué à sept millions d'euros. Comme souvent, la jeunesse est à l'honneur en Belgique. Et pour cause, les 7 grands gagnants du jour ont 23 ans ou moins, dont trois Blauw en Zwart : Joaquin Seys (de 8 à 15 millions), Christos Tzolis et Mamadou Diakhon (de 3 à 6 millions).

Parmi les autres grands gagnants, on retrouve deux Bruxellois : Nathan De Cat (de 2,5 à 7 M€) et Fedde Leysen (de 3 à 6 millions). Par contre, dans le top 11, on ne retrouve qu'un seul joueur de l'Union et aucun du Sporting d'Anderlecht, puisque le mieux évalué est Mario Stroeykens, passé de douze à dix millions d'euros. Il est d'ailleurs l'un des trois jeunes d'Anderlecht à avoir perdu de la valeur, avec Yari Verschaeren (de 5 à 4 M€) et Mihajlo Cvetkovic (de 6 à 5 M€).

Le top 11 complet :

1. Christos Tzolis (Club Brugge) - 30 millions d'euros

2. Joel Ordoñez (Club Brugge) - 28 millions d'euros

3. Kos Karetsas (KRC Genk) - 23 millions d'euros

4. Raphael Onyedika (Club Brugge) - 20 millions d'euros

5. Joaquin Seys (Club Brugge) - 15 millions d'euros

6. Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) - 15 millions d'euros

7. Aleksandar Stankovic (Club Brugge) - 13 millions d'euros

8. Promise David (Union SG) - 13 millions d'euros

9. Matte Smets (KRC Genk) - 13 millions d'euros

10. Jarne Steuckers (KRC Genk) - 11 millions d'euros

11. Bryan Heynen (KRC Genk) - 11 millions d'euros

