OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

Le RFC Liège a trouvé le remplaçant de Pierre François, parti au Standard de Liège. Le matricule 4 a officialisé ce jeudi après-midi la signature de Thomas Rodrigues Pereira en tant que CEO.

Cela fait de nombreux mois que le club liégeois fonctionne sans directeur général. Depuis que Pierre François a quitté Rocourt pour retourner au Standard, aucun remplaçant n'avait encore été trouvé.

Thomas Rodrigues Pereira s'apprête à quitter son poste de directeur général à l'ACFF qu'il avait rejointe en 2013, mais où il était devenu CEO depuis juillet 2024. L'instance avait annoncé dans un communiqué publié fin septembre qu'il quittera ses fonctions fin d'année.

"Ça n'a pas été facile, mais elle répond à une réflexion personnelle et à une volonté d'ouvrir un nouveau chapitre," avait-il précisé. On y voit donc désormais un peu plus clair quant au "nouveau chapitre" qu'il a décidé d'ouvrir.

Bientôt plus d'informations

Le club liégeois a précisé qu'une présentation et une séance d'information le concernant seront prévues le lundi 6 octobre. Il serait logique qu'il entame réellement ses nouvelles fonctions au RFC Liège une fois son aventure à l'ACFF terminée.

Thomas Rodrigues Pereira est un homme bien connu à l'Union Saint-Gilloise, club ami des supporters Sang et Marine. De 2021 à 2024, dans le même temps que son activité à l'ACFF avant d'être CEO, il a été directeur de l'école des jeunes du club bruxellois.