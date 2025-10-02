Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

Nordin Jackers a encore commis une erreur face à l'Atalanta cette semaine. De quoi alimenter le débat à nouveau : quid de Simon Mignolet ?

Cinq fois élu Gardien de l'année et un Soulier d'Or : Simon Mignolet est un monument du Club de Bruges, pourtant oublié par Bart Verhaeghe au moment d'énumérer ces derniers aux côtés de Brandon Mechele et Hans Vanaken. Et il faut dire que Mignolet est dans le flou aujourd'hui.

Actuellement blessé, Mignolet ne met plus vraiment Nordin Jackers sous pression, mais ce dernier multiplie pourtant les erreurs, parfois lourdes de conséquences comme contre l'Atalanta. Quand Simon Mignolet reviendra, il pourrait donc bien être de retour entre les perches.

Mais après ? Mignolet arrive en fin de contrat en juin prochain, et Bruges ne semble pas avoir l'intention de le prolonger. Les Blauw & Zwart veulent rajeunir l'effectif, et un jeune gardien pourrait venir concurrence Jackers.

Qui plus est, Mignolet est l'un des joueurs les mieux payés de Belgique aux côtés de Vanaken, si pas le mieux payé. Même un contrat réduit serait un gros investissement pour un joueur de 37 ans. Mais Simon Mignolet lui-même ne veut pas prendre sa retraite.

L'une des options les plus plausibles, car on imagine mal l'ex-Diable Rouge signer dans un autre grand club, serait un retour à Saint-Trond, où tout a commencé pour lui. Il devrait faire des concessions financières considérables, mais STVV a de l'ambition. Affaire à suivre...