Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

Photo: © photonews
Nordin Jackers a encore commis une erreur face à l'Atalanta cette semaine. De quoi alimenter le débat à nouveau : quid de Simon Mignolet ?

Cinq fois élu Gardien de l'année et un Soulier d'Or : Simon Mignolet est un monument du Club de Bruges, pourtant oublié par Bart Verhaeghe au moment d'énumérer ces derniers aux côtés de Brandon Mechele et Hans Vanaken. Et il faut dire que Mignolet est dans le flou aujourd'hui.

 Actuellement blessé, Mignolet ne met plus vraiment Nordin Jackers sous pression, mais ce dernier multiplie pourtant les erreurs, parfois lourdes de conséquences comme contre l'Atalanta. Quand Simon Mignolet reviendra, il pourrait donc bien être de retour entre les perches.

Mais après ? Mignolet arrive en fin de contrat en juin prochain, et Bruges ne semble pas avoir l'intention de le prolonger. Les Blauw & Zwart veulent rajeunir l'effectif, et un jeune gardien pourrait venir concurrence Jackers. 

Qui plus est, Mignolet est l'un des joueurs les mieux payés de Belgique aux côtés de Vanaken, si pas le mieux payé. Même un contrat réduit serait un gros investissement pour un joueur de 37 ans. Mais Simon Mignolet lui-même ne veut pas prendre sa retraite. 

L'une des options les plus plausibles, car on imagine mal l'ex-Diable Rouge signer dans un autre grand club, serait un retour à Saint-Trond, où tout a commencé pour lui. Il devrait faire des concessions financières considérables, mais STVV a de l'ambition. Affaire à suivre...

FC Bruges
Simon Mignolet

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17 Analyse

11:20
Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

11:00
Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

10:30
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

08:20
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30
L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

08:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

22:55
1
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
1
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

21:20
3
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
1
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
3
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
1
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00

