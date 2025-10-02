Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Roger Lukaku, père de Romelu et Jordan Lukaku, est décédé à l'âge de 58 ans à Kinshasa. Une disparition qui a bouleversé la communauté congolaise belge.

Roger Lukaku était un pilier de la communauté belgo-congolaise de Bruxelles et de Belgique. Retourné à Kinshasa, sa ville d'origine, ces dernières semaines, il y est décédé dimanche à l'âge de 58 ans. Sa disparition a bouleversé le microcosme congolais.

Ce mercredi, Romelu et Jordan Lukaku, ses fils, avaient mis en place une réception au Birmingham Event Center d'Anderlecht, une salle bien connue qui a déjà accueilli le Soulier d'Ebène. Tous deux étaient présents en compagnie de leur mère, Adolphine, ex-femme de Roger Lukaku.

De nombreuses têtes connues de la communauté étaient présentes à ce moment de recueillement. François et Pierre Kompany, père et frère de Vincent, mais aussi Francis Sadiki, père de Noah, Bienvenu Boyata, père de Dedryck, ou encore le joueur du Standard Boli Bolingoli, cousin des Lukaku, ont notamment rendu hommage à Roger Lukaku. C'est ce que rapporte le Nieuwsblad.

Roger Lukaku, ancien joueur de Seraing, du Germinal Ekeren, du KV Malines, du KV Ostende ou encore d'Ath, a été international zaïrois à 11 reprises pour 9 réalisations. Buteur très respecté, il était également très apprécié au sein de la communauté africaine de Belgique ainsi que dans le monde du football.

On ignore encore si Lukaku sera enterré à Kinshasa, sa ville natale, ou à Bruxelles où il a vécu une bonne partie de sa vie et où il résidait encore récemment cette année.