De San Siro à la Neuville ? Radja Nainggolan devra encore patienter

Photo: © photonews

Demain, l'Olympic Charleroi accueille Lokeren. La rencontre se jouera une fois de plus au Mambourg, malgré les efforts des Dogues.

En raison des travaux de remis en conformité de la Neuville, l'Olympic Charleroi a disputé ses quatre premiers matchs de la saison au Mambourg. Contre les RSCA Futures (défaite 0-2), les supporters des Dogues pensaient devoir se déplacer pour la dernière fois chez leur voisin carolo.

Ce ne sera finalement pas la dernière : le club a confirmé aujourd'hui que la rencontre de demain contre Lokeren se disputerait à nouveau au Stade du Pays de Charleroi.

"Malheureusement, en raison d'un timing très serré et des impératifs administratifs externes (Service des Pompiers), nous ne pouvions pas obtenir la validation finale du dossier dans le délai imparti par l'Union Belge pour ce match, malgré les efforts de l’ensemble du club pour y arriver", écrit l'Olympic dans son communiqué.

Un match crucial face à un concurrent direct

Il s'agit cependant cette fois bien de la dernière délocalisation : "Nous pouvons vous rassurer car les travaux à la Neuville sont bel et bien terminés. Nous en profitons pour saluer l’immense réussite collective, pour laquelle nous remercions chaleureusement notre conseil d'administration et les dizaines de bénévoles qui se sont investis sans compter. Votre dévouement a été exceptionnel".

L'Olympic Charleroi aura donc une dernière occasion de prendre des points au Mambourg avant de retrouver son stade. Le weekend passé, les joueurs sont parvenus à arracher un match nul du côté du Lierse. Bis repetita face à Lokeren ce weekend ? Dans le camp des Waeslandiens (qui ne comptent qu'une seule victoire depuis le début de la saison), Radja Nainggolan est incertain pour la rencontre.

Suis Olympic Charleroi - KSC Lokeren en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (04/10).

