Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

Il y a un peu plus de dix ans, Ivan Vukomanovic était sur le banc du Standard. Il s'est aujourd'hui orienté vers une toute autre carrière.

En Belgique, Ivan Vukomanovic a d'abord évolué à Lokeren et à l'Antwerp en tant que joueur, avant d'intégrer le staff de Guy Luzon au Standard. Au renvoi de l'entraîneur israélien en octobre 2014, il est ainsi devenu le T1 des Rouches. Parmi les 18 matchs sous ses ordres, il y a notamment deux victoires 2-0 contre Anderlecht.

Remplacé par José Riga en cours de saison malgré un mérite certain, l'entraîneur serbe a mis un peu de temps avant de rebondir du côté du Slovan Bratislava. En 2019, son passage à l'Apollon Limassol a duré moins d'un mois. Par contre, sa signature en Inde a changé sa vie.

Une nouvelle carrière à Kerala

De 2021 à 2024, Vukomanovic s'y est d'abord fait connaître comme l'entraîneur des Kerala Blasters. Surnommé 'Ashan' par les supporters, il vit toujours aujourd'hui dans l'état de Kerala. Mais il n'a plus entraîné depuis un an et demi. Et pour cause : il est aujourd'hui acteur de cinéma.

'Karam', le premier film dans lequel il joue, est sorti le 25 septembre et s'avère déjà être un beau succès. Vukomanovic y joue le rôle d'un criminel, explorant le thème de la rédemption et du pardon dans une réunion familiale qui tourne au thriller.

"J'ai manipulé de vraies armes", explique l'ancien entraîneur du Standard à SudInfo. A l'image d'Olivier Dacourt, aujourd'hui devenu réalisateur, c'est un autre ancien Rouche qui se tourne vers le cinéma.