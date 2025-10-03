Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"
Photo: © photonews
Amando Lapage a quitté Anderlecht pour Westerlo l'hiver dernier. Cette semaine, il était l'invité principal de Cartalks, une série vidéo produite par le club.

Après neuf journées de championnat, Westerlo a déjà connu des hauts et des bas. Le club s’est imposé face à l’Antwerp et a pris un point contre le Club de Bruges, mais a également subi de lourdes défaites contre Anderlecht et le Cercle de Bruges.

Un joueur qui n’a pas encore eu un grand rôle à jouer chez les Campinois, c’est Amando Lapage. La saison dernière, sous Timmy Simons, il avait disputé six rencontres. Cette saison, il ne compte pour l’instant que 45 minutes de jeu.

Il était l’invité central du dernier épisode de Cartalks, une web-série produite par Westerlo. Il y confie sa passion pour un grand classique flamand : "Je suis un très grand fan de FC De Kampioenen. Quand j’ai un long trajet en voiture, je mets ça et j’écoute les dialogues. Je connais déjà les épisodes par cœur et je visualise ce qui se passe dans ma tête."

J’aurais aimé être acteur

Le défenseur central évoque aussi ce qu’il aurait aimé faire s’il n’était pas devenu footballeur professionnel : "J’aurais aimé être acteur, même si je ne sais pas si j’en serais vraiment capable. On peut aussi toujours me demander comme modèle pour une séance photo."

Lapage et Westerlo recevront dimanche Oud-Heverlee Louvain, l’équipe de David Hubert. Actuellement juste au-dessus de la zone de relégation, le club du jeune talent belge doit absolument l’emporter pour ne pas être aspiré dans la lutte pour le maintien. OHL est quinzième et avant-dernier.

