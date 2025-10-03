Les propositions lucratives de l'été, sa fin de contrat à Anderlecht : Thorgan Hazard joue franc jeu

Thorgan Hazard a encore un an de contrat avec Anderlecht et ne regarde pas encore trop loin pour la suite. Malgré les offres de l'été, il souhaite se concentrer sur le Sporting avant de prendre des décisions concernant son avenir.

Le Diable Rouge avait la possibilité de quitter Anderlecht cet été. "J'ai reçu des offres pour partir", déclare Hazard dans Le Soir. "Mais je n'en ai pas vu de raison de le faire. Je me sentais bien ici et je voulais continuer avec Anderlecht."

Selon Hazard, les offres étaient pourtant financièrement intéressantes. "Elles venaient de loin, disons simplement cela", explique-t-il, faisant allusion à l'Arabie Saoudite, qui est venue à la charge en début de saison.

"Du point de vue sportif et familial, ce n'était pas une bonne décision pour moi. Si je suis revenu en Belgique, ce n'était pas pour déménager à nouveau", poursuit l'ancien Soulier d'or, qui aura 33 ans à l'issue de la saison.

Enfin de contrat dans huit mois

L'accent est désormais entièrement mis sur le terrain. Hazard a connu un bon début de saison, même s'il a récemment été ralenti par une blessure. Il souligne que sa priorité reste le jeu et sa contribution à l'équipe.

En ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat - son bail se termine en fin de saison - Thorgan Hazard n'est pas inquiet. "Le club avait beaucoup à faire avec les départs et les arrivées d'autres joueurs. Peut-être n'ont-ils pas encore eu le temps pour cela. Mais des discussions auront lieu à coup sûr dans les semaines ou les mois à venir".