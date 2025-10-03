Les propositions lucratives de l'été, sa fin de contrat à Anderlecht : Thorgan Hazard joue franc jeu

Les propositions lucratives de l'été, sa fin de contrat à Anderlecht : Thorgan Hazard joue franc jeu
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4297

Thorgan Hazard a encore un an de contrat avec Anderlecht et ne regarde pas encore trop loin pour la suite. Malgré les offres de l'été, il souhaite se concentrer sur le Sporting avant de prendre des décisions concernant son avenir.

Le Diable Rouge avait la possibilité de quitter Anderlecht cet été. "J'ai reçu des offres pour partir", déclare Hazard dans Le Soir. "Mais je n'en ai pas vu de raison de le faire. Je me sentais bien ici et je voulais continuer avec Anderlecht."

Selon Hazard, les offres étaient pourtant financièrement intéressantes. "Elles venaient de loin, disons simplement cela", explique-t-il, faisant allusion à l'Arabie Saoudite, qui est venue à la charge en début de saison.

"Du point de vue sportif et familial, ce n'était pas une bonne décision pour moi. Si je suis revenu en Belgique, ce n'était pas pour déménager à nouveau", poursuit l'ancien Soulier d'or, qui aura 33 ans à l'issue de la saison.

Enfin de contrat dans huit mois

L'accent est désormais entièrement mis sur le terrain. Hazard a connu un bon début de saison, même s'il a récemment été ralenti par une blessure. Il souligne que sa priorité reste le jeu et sa contribution à l'équipe.

En ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat - son bail se termine en fin de saison - Thorgan Hazard n'est pas inquiet. "Le club avait beaucoup à faire avec les départs et les arrivées d'autres joueurs. Peut-être n'ont-ils pas encore eu le temps pour cela. Mais des discussions auront lieu à coup sûr dans les semaines ou les mois à venir".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Thorgan Hazard

Plus de news

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

23:00
Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

22:49
Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

20:30
Seraing y a cru jusqu'au bout, Dorian Dessoleil renverse les RSCA Futures dans un match complètement fou

Seraing y a cru jusqu'au bout, Dorian Dessoleil renverse les RSCA Futures dans un match complètement fou

22:00
Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

21:00
Rien ne leur sera épargné : le lourde sanction de l'Union Belge au RWDM

Rien ne leur sera épargné : le lourde sanction de l'Union Belge au RWDM

21:40
De San Siro à la Neuville ? Radja Nainggolan devra encore patienter

De San Siro à la Neuville ? Radja Nainggolan devra encore patienter

21:20
Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

19:00
1
Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

20:00
Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

19:30
"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard Interview

"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

16:40
La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

17:30
2
"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

18:00
Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

15:40
1
Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

18:30
Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

16:20
Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

17:00
Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

11:30
Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

13:00
4
"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

16:00
2
"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

15:00
Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

14:00
Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht Interview

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

14:40
Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

15:09
1
Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

14:40
Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli Analyse

Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli

13:20
Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

13:40
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

12:40
Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

12:00
L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

12:20
1
Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
1
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved