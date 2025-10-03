Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

Photo: © photonews
Dender a annoncé aujourd'hui un nouveau renfort. Comme attendu, l'attaquant macédonien David Toshevski rejoint l'équipe.

Le mercato a beau être terminé depuis un mois, les clubs de Pro League désireux de se renforcer peuvent encore se tourner vers les joueurs sans contrat. C'est ainsi que Dender continuait à sonder le marché pour se trouver un nouvel attaquant de pointe.

C'est que l'équipe n'a inscrit que deux buts en neuf matchs. Aurélien Scheidler a laissé un vide immense en pointe. Dender espère le combler et a annoncé l'arrivée de David Toshevski en ce sens.

De l'expérience et le sens du but

Il s'agit d'un attaquant macédonien de 24 ans, libre depuis la fin de son aventure à l'Austria Klagenfurt. La direction en a profité pour le mettre sous contrat pour deux ans, avec une saison supplémentaire en option.

Malgré le manque de rythme inhérent à sa période sans club, Toshevski sort d'une saison intéressante, riche de dix buts et trois assists parmi l'élite autrichienne. Outre l'Autriche, le natif de Skopje a également évolué en Pologne, en Russie et en Croatie depuis son départ de Macédoine du Nord.

En mars dernier, ses bonnes performances à Klagenfurt lui ont permis de disputer ses toutes premières minutes en sélection. En juin, il a à nouveau été repris mais ne figurait pas sur la feuille de match pour affronter les Diables à Skopje.

Jupiler Pro League
FCV Dender EH
David Toshevski

