Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

En Arabie Saoudite depuis janvier 2023, Thibaut Peyre n'exclut pas un retour en Belgique. Il aurait pu rejoindre Lommel cet été, mais le club de Challenger Pro League est arrivé un rien trop tard.

Passé par Mouscron et l'Union Saint-Gilloise, Thibaut Peyre a défendu les couleurs de Malines entre 2019 et 2023, avant de prendre la direction d'Al-Batin, en Arabie Saoudite.

Après une saison et demie au club et une descente de la Saudi Pro League en deuxième division, il porte aujourd'hui les couleurs d'Al-Jandal, toujours en D2 saoudienne, où il est un titulaire indiscutable.

Thibaut Peyre n'exclut pas un retour en Belgique

Les choses auraient pourtant pu se passer complètement différemment pour le Français, qui fête ses 33 ans ce 3 octobre. Lommel avait manifesté un vif intérêt pour le recruter cet été, mais est arrivé un rien trop tard.

"J'ai discuté avec l'entraîneur et le City Football Group. J'ai insisté, mais ils étaient trop tard. Ce n'est qu'au moment de la signature de mon contrat avec Al-Jandal qu'ils m'ont fait une offre", a-t-il expliqué dans les colonnes du Nieuwsblad.

Un retour en Belgique n'est donc pas exclu. Et pourquoi pas à Malines, où il reste l'un des chouchous des supporters ? "Le club est pleinement engagé dans la promotion des jeunes afin de les revendre à un prix plus élevé. Je serais très intéressé à l'idée de les faire progresser, en tant que troisième ou quatrième défenseur", a-t-il assuré. Le message est passé.