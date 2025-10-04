C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Recruté par les Mancuniens lors de la dernière journée du mercato estival, Senne Lammens est titulaire pour la première fois sous les couleurs de Manchester United, ce samedi, pour la réception de Sunderland.

« Nouvelle ère à Manchester United », écrit le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte X avant la rencontre entre les Mancuniens et Sunderland, ce samedi à 16h00.

Et pour cause : pour la première fois depuis son arrivée à Old Trafford lors de la dernière journée du mercato en provenance de l’Antwerp, Senne Lammens est titulaire !

Senne Lammens titulaire avec Manchester United

Le gardien de 23 ans, sélectionné par Rudi Garcia pour la trêve internationale d’octobre, remplace Altay Bayindir, qui n’a pas convaincu depuis le début de la saison.

Un moment important dans la carrière de Lammens, qui devra saisir sa chance dans les prochaines semaines pour pérenniser sa place entre les perches mancuniennes. Il faudra pour cela réaliser une première grosse prestation contre Sunderland, l’une des belles surprises du début de saison en Premier League.

Dans le même temps, Leandro Trossard est titulaire avec Arsenal pour affronter West Ham. À 18h30, le choc de cette septième journée opposera Chelsea à Liverpool.