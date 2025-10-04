🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

Selon Africafoot, La Gantoise s'intéresserait au jeune milieu de terrain nigérian Sani Suleiman. Le club aimerait le recruter dès le mercato hivernal.

Sani Suleiman est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football nigérian. Le milieu de terrain, actif avec l’équipe locale d’ABS FC, s’est fait remarquer grâce à ses prestations avec la sélection U20 du Nigeria.

Selon Africafoot, Suleiman est aujourd’hui l’un des jeunes joueurs les plus suivis du continent africain. Ses qualités physiques, sa vision du jeu et ses performances au milieu de terrain en font une cible attractive pour plusieurs clubs européens.

Pour janvier ?

La Gantoise suivrait Suleiman depuis un certain temps. D’après Africafoot, le club aurait l’intention de le faire venir en Belgique dès le mois de janvier. Suleiman ne rejoindrait pas directement l’équipe première, mais serait d’abord intégré chez les espoirs ou dans l’équipe B pour s’adapter.

Le club veut se positionner comme un tremplin vers le haut niveau européen. À ce stade, La Gantoise semble la plus avancée, avec des contacts noués entre les deux camps.

Toujours selon Africafoot, Suleiman serait ouvert à un transfert en Europe, à condition d’obtenir du temps de jeu et des chances de progression.