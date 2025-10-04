Encore Goto ! Du suspense jusqu'au bout dans ce duel entre les deux bonnes surprises du début de saison

Saint-Trond s'est imposé 1-3 à Malines. Les Canaris ont vécu un match compliqué mais se réinstallent à la quatrième place.

Duel entre deux bonnes surprises du début de championnat pour ouvrir ce samedi après-midi. Lièes à la lutte pour le maintien la saison dernière (jusqu'à disputer les Playdowns pour les Trudonnaires), les deux équipes sont bien en place ces dernières semaines et se disputaient ainsi la quatrième place.

La première demi-heure s'est avérée plutôt calme. Malgré un arrêt de chaque gardien, le premier véritable fait marquant est la sortie sur blessure de Rein Van Helden, remplacé par Arbnor Muja. Premier coup dur pour Saint-Trond, avant une fin de premier acte encore plus pénible.

Malines a d'abord pris les devants sur un auto-but de Shogo Taniguchi, hésitant sur un centre au second poteau (40e, 1-0). Les visiteurs auraient pu égaliser sur penalty mais l'ambiance dans le groupe était tout sauf sereine : Ilias Sebaoui pensait pouvoir tirer ce penalty, mais Andreas Ferrari s'en est finalement chargé après une vive explication. Mais Nacho Miras, le gardien malinois, a détourné son envoi.

🛑 | Ilias Sebaoui voulait fêter son anniversaire avec un penalty, mais il n’a pas été autorisé à le tirer. Andrés Ferrari s’élance… et Nacho Mirás le stoppe ! 😯🧤 #KVMSTV pic.twitter.com/nPYO1kJ8ZA — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 4, 2025

Les deux équipes ont eu l'occasion de faire tourner le match

1-0 au repos et pratiquement 2-0 au retour des vestiaires : tout le monde voyait la reprise de Bafdili au fond, mais celle-ci a heurté le poteau. Jouant avec son bonheur, le KV a fini par le regretter. C'est un nouveau penalty, cette fois converti par Muja, qui est venu remettre Saint-Trond à hauteur.

Sur sa lancée, le STVV a continué à mettre la défense malinoise sous pression et a réussi à faire définitivement tourner la rencontre via Keisuke Goto, toujours aussi redoutable en fin de match. En toute fin de match, profitant des espaces laissés, Ferrari a même fait 1-3 pour oublier son penalty manqué. Saint-Trond s'impose sur le fil à Malines et devance d'un point son adversaire du jour à la quatrième place.