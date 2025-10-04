Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

Buteur pour la première fois de sa carrière en Premier League contre Chelsea, Maxim De Cuyper s'est rapidement adapté au championnat anglais, où il ne s'attendait pas à être titulaire si tôt.

La période d’adaptation à la Premier League se passe bien pour Maxim De Cuyper, titularisé à trois reprises en six matchs depuis le début de la saison. Présent dans le onze de départ lors des trois premières journées, il a dû ralentir le rythme en raison d’une légère blessure au genou.

"Je ne m’attendais pas à commencer la saison en tant que titulaire. Quand je suis arrivé, il y avait encore quelques latéraux dans le noyau", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

Maxim De Cuyper ne s'attendait pas à un tel scénario

Mais après son arrivée, Pervis Estupiñán a rejoint l’AC Milan, et Maxim De Cuyper a été propulsé dans la hiérarchie. "Deux semaines plus tard, juste avant le début de la saison, je suis devenu le latéral gauche numéro 1. Je me suis dit : ‘tiens, c’est peut-être vraiment possible.’"

Absent de l’effectif contre Tottenham, il est entré en jeu face à Chelsea le week-end dernier et a inscrit le premier but de sa carrière en Premier League. Il ne veut cependant pas y accorder trop d'importance. "Je ne pense pas qu’on me jugera trop là-dessus, je reste un défenseur. Si on me juge sur mes erreurs défensives, là, je comprends."

Le Diable Rouge est donc de retour en forme avant la trêve internationale d’octobre, et mieux préparé que jamais. L’intensité des entraînements est bien plus élevée en Angleterre qu’en Belgique, et lors des matchs, De Cuyper doit affronter les meilleurs joueurs du championnat. "Si vous regardez les équipes, vous constatez que, souvent, les meilleurs joueurs sont les ailiers", a-t-il conclu. L'environnement idéal pour encore progresser.