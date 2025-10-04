"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

Un but, trois passes décisives et une réputation qui dérange. Le comportement sur le terrain de Niang énerve...

Ousseynou Niang fait un bon début de saison avec l’Union Saint-Gilloise. Le Sénégalais a marqué un but et donné trois passes décisives en neuf matchs de championnat. Petit à petit, il devient un joueur important de son équipe.

Ses performances ont fait grimper sa valeur marchande, passée de 4 à 6 millions d’euros entre juin et octobre 2025 selon le site spécialisé Transfermarkt.

Énervant à voir jouer ?

Efficace balle au pied, mais agaçant dans les duels, Niang ne fait pas l’unanimité. Il tombe facilement au moindre contact et ça commence à exaspérer ses adversaires, mais aussi certains arbitres.

Hein Vanhaezebrouck, consultant pour Het Nieuwsblad, en a marre de sa comédie. "Il provoque tellement l’adversaire que ça m’agace aussi. C'est comme un enfant : on le pousse et il tombe. J’ai l’impression que les arbitres commencent à s’en apercevoir."

Dimanche à 18h30, l’Union recevra le Club de Bruges. Les deux équipes ont perdu en Ligue des champions et voudront réagir pour repartir de l’avant en championnat.