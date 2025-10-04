Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp

Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp
Photo: © photonews

L'Antwerp et le Cercle de Bruges ont partagé (1-1). Un point qui n'arrange aucune des deux équipes, engluées dans le bas de tableau.

Avec son bilan récent d'un point sur douze, l'Antwerp se devait d'offrir une petite revanche à ses supporters. Pour ce duel face au Cercle de Bruges, Stef Wils a pris ses responsabiltés en écartant Yannick Thoelen, pour offrir sa première titularisation au gardien japonais Brandon Nozawa.

Le début de match est rythmé, avec quelques premières situations pour les deux équipes. Mais en milieu de première mi-temps, le Bosuil a déchanté avec la blessure de Daam Foulon. Visiblement touché aux ischio-jambiers, le piston gauche s'est assis sur la pelouse et a demandé son changement.

Les Anversois ont tout de même retrouvé le sourire avec l'ouverture du score peu de temps après sur une frappe très puissante de Mauricio Benitez. Dans la foulée, Farouk Adekami a bien failli faire le break, mais Warleson a repoussé sa belle frappe sur le poteau du bout des doigts.

Le Cercle opportuniste

Alors que l'Antwerp semblait être en mesure de se mettre à l'abri avant la mi-temps, une erreur d'inattention a relancé le Cercle. Steve Ngoura a profité d'une mauvaise passe en retrait de Semme Renders pour servir Oumar Diakité pour l'égalisation (41e, 1-1).

La deuxième mi-temps s'est avérée tout aussi indécise, avec un but annulé du Cercle et une belle occasion loupée par Vincent Janssen pour reprendre. Mais le rythme est ensuite redescendu, le score est resté en l'état. L'Antwerp grimpe timidement à la onzième place, un point devant son adversaire du soir.

