"C'est toujours la même histoire avec eux" : les derniers instants de Fink à Genk ?

Après une semaine européenne décevante, Genk reste sur sa faim. Les Limbourgeois se sont inclinés à domicile face à Ferencvaros.

Ce n’était pas une bonne semaine pour les clubs belges en Europe. L’Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges et le KRC Genk ont perdu. Genk peut se mordre les doigts plus que les deux autres équipes.

Les Limbourgeois se sont inclinés 0-1 face à Ferencvaros à la Cegeka Arena. La défaite est plus dure parce que les Hongrois n’étaient pas très forts. Genk aurait dû gagner les trois points.



On peut attendre plus de Genk

C’est l’avis de Johan Boskamp. "Oui, c’est vrai. Surtout parce que les Hongrois ont tenu bon très facilement après leur but. Ah, c’est toujours la même histoire avec Genk", explique-t-il dans Het Belang van Limburg.

"Leur football est agréable à regarder, mais ça ne rapporte rien. Au final, ce sont les résultats qui comptent. Après le derby, Genk était sur un petit nuage, mais maintenant, ils se retrouvent les pieds dans les orties. Fink en premier", poursuit Boskamp.

"La blessure d’El Ouahdi ne va rien arranger", conclut-il. Le latéral droit marocain a dû quitter le terrain à cause d'une blessure à l’épaule et sera absent plusieurs semaines.