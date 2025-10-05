Coucke ? Verschueren ? Un proche de Romelu Lukaku ? Plusieurs pistes ouvertes pour la présidence d'Anderlecht

Plus que jamais, Anderlecht est à la croisée des chemins. Marc Coucke ne compte pas ses heures, le prochain président devrait bientôt être connu.

Le 14 septembre, Marc Coucke avait expliqué qu’Anderlecht disposerait d'une nouvelle structure d'ici deux à cinq semaines. Les supporters commencent à s'impatienter, notamment quant à l'identité du successeur de Wouter Vandenhaute comme président.

Avec, entre autres, Tomas Van Den Spiegel et Patrick Lefevere dans le Conseil d'Administration, Vandenhaute bénéficiait encore de quelques soutiens. Mais son licenciement a été approuvé à l'unanimité, la situation devenant intenable.

Il siège encore au Conseil d'Administration mais a indiqué qu'il n'y participerait pas, afin que les discussions sur l'avenir du club puissent se dérouler en toute sérénité. Marc Coucke, Joris Ide, Ben Jansen, Etienne Davignon, Luc Deleu, Tomas Van Den Spiegel (représentant de Mauvavie en lieu et place de Vandenhaute), Patrick Lefevere et Philippe Close se réuniront donc pour donner au club sa nouvelle orientation.

Michel Verschueren, Ben Jansen ou un proche de Romelu Lukaku ?

Marc Coucke a été mentionné comme possible successeur, tandis qu'Etienne Davignon a également été envisagé comme médiateur temporaire. Mais pour l'heure, la date du prochain CA n'a toujours pas été fixée et d'autres pistes sont évoquées.

À plus long terme, il y a un mois, on pensait à Michael Verschueren. Il reste toujours l'un des principaux candidats pour devenir le nouveau président d'Anderlecht. Selon Sudpresse, deux autres possibilités sont toutefois envisagées. Il pourrait s'agir soit d'un proche de Marc Coucke, avec Ben Jansen comme solution avancée, soit d'un proche de...Romelu Lukaku. Même lors de ces cas de figure, Verschueren pourrait avoir un rôle clé à jouer.