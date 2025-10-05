Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

Na de nederlaag tegen STVV oordeelt trainer Fred Vanderbiest dat KV Mechelen in een val getrapt is die altijd om de hoek loert. Namelijk de val van te veel meegaan in de lof die op een gegeven moment wordt toegekend.

"Il y a eu un peu trop de blabla sur notre bonne forme", estime Frederik Vanderbiest. "Dans ces cas-là, le risque est de tout prendre à la légère. Et c’est exactement ce qui nous est arrivé. Au moment où il fallait survivre, notre volonté n’était pas comme avant."

Interrogé sur une éventuelle baisse de concentration avant le match contre Saint-Trond, l’entraîneur adjoint malinois nuance. "Non, je ne l’avais pas senti. On affrontait une bonne équipe qui veut le ballon. Le STVV sait parfaitement comment jouer. Si, de ton côté, tu n’es pas précis avec le ballon, ça devient compliqué."



Pas une première à Malines

Vanderbiest reconnaît que ce problème commence à devenir récurrent. "C’est ce qui nous pose des soucis depuis deux ou trois matchs. Quand on n’est pas assez juste techniquement, on doit prendre des risques à certains postes. Cette fois, on s’est fait punir, mais ça aurait pu arriver plus tôt."

Pour Vanderbiest, la solution est claire. "Il faut être plus calme, garder une meilleure vision du jeu et accélérer beaucoup plus. C’est une question de qualité dans la possession."

"L’élève a perdu face à son maître", a-t-il résumé, en référence à sa collaboration avec Wouter Vrancken dans le passé.