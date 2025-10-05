Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

Meilleur homme sur le terrain, l'ancien portier d'Anderlecht a été l'auteur d'une prestation de haut vol permettant au Racing de prendre trois points qui feront du bien au moral.

Dender est venu jouer avec beaucoup de cran sur le terrain du Racing Genk, et cela a rapidement porté ses fruits : après dix minutes, les visiteurs menaient au score. Mais Genk a finalement remporté la mise deux buts plus tard, après deux cartons rouges en défaveur de Dender et une performance exceptionnelle de Hendrik Van Crombrugge.



"Il était nécessaire de maintenir l'équipe dans le match aujourd'hui", a déclaré le gardien de Genk après le match au micro de DAZN. "Nous savions que ce serait difficile et nous avons rapidement été menés au score après ce beau but de Nsimba. Nous étions à ce moment là dans une situation très délicate."

Trouver son niveau de jeu

"Nous avons tous dû faire un effort et je suis heureux d'avoir pu apporter ma contribution", poursuit Van Crombrugge, qui indique que cette victoire est très bonne pour le moral du groupe. "Aujourd'hui, nous devions juste prendre trois points. La qualité du jeu est secondaire, il ne faut pas non plus être trop pointilleux là-dessus. À Saint-Trond, ce n'était pas bon non plus, et pourtant nous avons pris les trois points. Pour l'instant, il faut qu'on y aille au caractère", poursuit-il.



Et ce qui pourrait être mieux ? "Beaucoup de choses. On doit juste être meilleurs dans la combinaison, commencer à jouer plus vite. C'est un peu trop lent et trop calculé pour l'adversaire. Ils savent comment nous jouons, donc nous devrons être plus créatifs."



