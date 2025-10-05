"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

L'Antwerp n'est une nouvelle fois pas parvenu, ce samedi, à l'emporter. Le Great Old a partagé à la maison face au Cercle de Bruges, et les supporters en ont assez.

Cinq matchs sans victoire : la série de l'Antwerp commence à être inquiétante. Le Great Old a concédé un partage à domicile face au Cercle de Bruges ce samedi, portant son bilan à 2/15.

Encore dans le top 6 la saison passée, l'Antwerp est désormais 11e, juste au-dessus de la zone rouge, mais peut y tomber selon les résultats de Westerlo et OHL.



Des résultats qui ne ravissent naturellement pas les supporters. Conscients que leur équipe est en construction, ils sont jusqu'ici restés patients, mais ce samedi, un calicot clair était adressé à leurs joueurs : "Nous payons, vous échouez".

Thibo Somers, interrogé à ce sujet après la rencontre, comprenait son public. "Je comprends que nous ayons été hués car la seconde mi-temps n'était pas bonne. Et en tant que supporter, tu veux voir ton équipe gagner un maximum de matchs", reconnaît-il.

"Nous espérions inverser la tendance ce soir. C'est assez difficile en ce moment. Mais parler de crise au Bosuil ? Non, je crois que c'est y aller un peu fort", précise Somers dans la foulée.