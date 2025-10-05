Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Vendredi, Kjell Scherpen, gardien de l'Union, a souligné l'importance du rythme pour les gardiens et a pris l'exemple de Nordin Jackers.

"Pour nous, gardiens, il est important d’avoir du rythme et de vivre beaucoup de situations. Cela implique des moments plus difficiles, mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi de très bons moments", a confié Kjell Scherpen à De Zondag.

Le Néerlandais rappelle que les critiques envers les gardiens peuvent être très dures. "La ligne est très fine. On remarque souvent le négatif et c’est de ça dont on parle", souligne-t-il.



Scherpen reste prudent lorsqu’il évoque ses collègues. "Je n’aime pas juger de l’extérieur ou critiquer d’autres gardiens", dit-il. Pour lui, chaque portier doit avant tout avoir des occasions de se montrer.

Il a fait le parallèle avec sa propre carrière : "À l’Ajax, à Emmen ou ailleurs, j’ai appris qu’on grandit en tombant et en se relevant. Pour les jeunes gardiens, c’est pareil, les erreurs font partie du métier."

Il estime que l’on insiste trop sur les erreurs de Jackers. "On grossit souvent le négatif, mais il ne faut pas oublier que les gardiens offrent beaucoup de beaux moments. Cela mérite de la reconnaissance."