Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

Le remplacement de Jorthy Mokio à la 87e minute contre le Sparta Rotterdam fait polémique. Ignoré par son entraîneur Johnny Heitinga, le jeune Belge de 17 ans a reçu le soutien des fans de l'Ajax.

Samedi contre le Sparta Rotterdam, c’est le sort de Jorthy Mokio qui a fait réagir. Le jeune milieu belge de l'Ajax a été remplacé à la 87e minute, alors que son équipe courait derrière le score.

Menés, les Amstellodamois ont arraché un partage 3-3 grâce à un doublé de Wout Weghorst, auteur de l’égalisation dans les toutes dernières secondes. Mokio avait quitté le terrain juste avant, sans un regard de son coach Johnny Heitinga.

Des tensions ?

Cette absence de geste ou de salut a mis le feu aux réseaux sociaux. Les supporters de l’Ajax ont pris ça pour un manque de respect envers leur jeune joueur. "Un manque de respect", ont écrit plusieurs fans sur X (ex-Twitter), choqués par l’attitude de l’entraîneur.

#Heitinga die Mokio geen blik waardig gunt en hem geen hand geeft. En zo ga je met je jonge spelers om? #HeitingaOut #spaaja #ajax pic.twitter.com/TyflWqjY2t — Sportfanoat (@Sportfanoat) October 4, 2025

Il alterne entre le banc et quelques entrées en jeu. Mokio joue moins et n’arrive pas à trouver une vraie place dans l’équipe.

La gestion de Mokio pourrait devenir un sujet sensible, surtout si les supporters continuent à prendre sa défense. Pour le moment, l'entraîneur n'a pas donné d'explication.