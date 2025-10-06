📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main
Photo: © photonews
Tout se passe pour le mieux à Munich pour Vincent Kompany. L'entraîneur du Bayern bat tous les records en ce début de saison, et semble même apprécier la vie bavaroise.

Six matchs, six victoires en championnat, et deux victoires en Ligue des Champions : le début de saison du Bayern Munich est un rêve éveillé pour Vincent Kompany. Le Rekordmeister bat tous... les rekords, avec des chiffres particulièrement impressionnants qui surpassent même ceux de Pep Guardiola à l'époque.

Après avoir remporté le titre de façon écrasante la saison passée, Kompany veut donc récidiver, et si possible faire mieux encore. L'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Burnley épate tout le monde, et il semble également apprécier la vie en Bavière.

Ainsi, ces dernières semaines se tenait le fameux Oktoberfest dans la région de Munich et comme le veut la tradition, le Bayern y a participé. Plusieurs joueurs et dirigeants du club ont pris part aux festivités, et Vincent Kompany en était.

Réputé pour son sérieux et son ardeur au travail, Kompany n'a cependant jamais refusé de boire une bière, en bon Belge, et a ainsi été photographié chope à la main en compagnie de son épouse Lina Meyer, ainsi que du reste de sa famille. 

Ce n'est pas la première fois que Vincent Kompany prend part à l'Oktoberfest. La saison passée déjà, le coach du Bayern s'y rendait avec ses joueurs, estimant que cette tradition se devait d'être respectée et affirmant qu'il aimait boire une bière de temps en temps

