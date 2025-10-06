🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le choc de la soirée en JPL a vu Bruges venir à bout de l'Union, une défaite qui permet aux Blauw & Zwart de revenir sur les Bruxellois au classement.

Après dix-neuf matchs sans défaite, les joueurs de l'Union Saint-Gilloise ont subi leur deuxième défaite en cinq jours. Après Newcastle en Ligue des Champions, c'était cette fois au Jan Breydel Stadion.

Le Club a remporté ce match au sommet grâce à un but de Carlos Forbs, auteur de l'unique réalisation de la rencontre. Après le match, lorsque les Bruxellois ont quitté le terrain, les chants brugeois résonnaient encore dans les tribunes.



Christian Burgess se dirigeait alors vers le tunnel des joueurs sous les chants et les sifflets du public local. Le Britannique juste avant d'entrer, les micros de DAZN l'auraient entendu crier plusieurs fois "Champions !". De bonne guerre.

Les deux formations se tiennent désormais à trois points. Les Bruxellois toujours leaders, accueilleront Charleroi après le break international, alors que Bruges se rendra à Louvain.