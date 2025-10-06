"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

Gaëtan Englebert s'est exprimé ce lundi matin, en conférence de presse, à propos de l'arrivée du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira, au RFC Liège.

Thomas Rodrigues Pereira a été très clair, l'objectif du RFC Liège "à long terme et à moyen terme, c’est la D1A." Cela ravit l'entraîneur liégeois : "En tant qu’ancien joueur d’abord du club, ces dernières années en tant que responsable de pas mal de chose, je peux vous dire que je suis vraiment heureux de voir que le club se met en ordre de marche pour essayer d’arriver où les joueurs, le staff, les supporters espèrent un jour retrouver Liège en D1A. Et un club de foot n’est plus, comme il y a des années, un président, un entraineur et des joueurs."

"Je crois que les structures partout sont devenues beaucoup plus larges et les responsabilités de beaucoup de personnes dans les clubs ont pris de l’importance pour faire en sorte que tout le monde se sente bien. Le joueur a besoin de voir qu’il est bien encadré, bien entouré et toutes les autres personnes du club doivent voir aussi que le club met tous les moyens pour permettre à tout le monde de donner le maximum," poursuit-il.

Une nouvelle étape très importante selon le coach : "Et on vient de se rendre compte que ça fait quelques mois et qu’on est sans doute au maximum de ce qu’on pouvait atteindre jusque-là. Mais voilà la structure au niveau fonctionnement. Et de voir que d’abord, on s’en est rendu compte, on a pris le temps d’analyser les choses et de faire le bon choix pour trouver une personne qui va mettre en place toute une série de choses qui nous permettent de grandir, ça doit nous donner la confiance en tant que staff et joueurs et cela nous permet de surtout essayer d’être encore meilleur que ce qu’on est."

La culture de la gagne doit redevenir une marque de fabrique du RFC Liège

"Et ça doit être la motivation première, cette culture de la gagne dont on parle partout doit devenir une marque de fabrique du club. Je crois qu’on perd ça dans beaucoup de club pour le moment et que l’esprit familial, l’ambiance de voir que tout le monde fait le maximum pour arriver à avoir de bons résultats sur le terrain. Parce que c’est quand même là-dessus que tout le monde est jugé à la fin, même si les résultats financiers seront importants aussi. Le sportif, c’est ce que tout le monde voit. Ça va nous donner vraiment envie à tous de continuer et de faire encore plus que ce qu’on avait jusque-là."

Le RFC Liège est actuellement 5e au classement après neuf journées de championnat. Un bilan sportif encourageant pour le club liégeois qui espère attirer de plus en plus de monde au stade : "Donc, on vient de parler du début de saison qui n’est pas mauvais au niveau comptable. On doit essayer de continuer de la sorte et de faire en sorte que les gens aient envie de venir au stade parce qu’on produit du jeu, du spectacle, qu’il y a des buts, qu’il y a des victoires. Et ça ne vient pas uniquement par un staff, mais ça vient par toute une ambiance de club."

"Et c’est là-dessus qu’on va devoir travailler dans les semaines et mois qui viennent. De voir qu’on se met avec Thomas en ordre de marche pour y arriver. Cela fait évidemment plaisir à tout le monde," conclut-il.