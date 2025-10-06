Interview "Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Rocourt
| 0 réaction
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira
Photo: RFC Liège

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Gaëtan Englebert s'est exprimé ce lundi matin, en conférence de presse, à propos de l'arrivée du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira, au RFC Liège.

Thomas Rodrigues Pereira a été très clair, l'objectif du RFC Liège "à long terme et à moyen terme, c’est la D1A." Cela ravit l'entraîneur liégeois : "En tant qu’ancien joueur d’abord du club, ces dernières années en tant que responsable de pas mal de chose, je peux vous dire que je suis vraiment heureux de voir que le club se met en ordre de marche pour essayer d’arriver où les joueurs, le staff, les supporters espèrent un jour retrouver Liège en D1A. Et un club de foot n’est plus, comme il y a des années, un président, un entraineur et des joueurs."

"Je crois que les structures partout sont devenues beaucoup plus larges et les responsabilités de beaucoup de personnes dans les clubs ont pris de l’importance pour faire en sorte que tout le monde se sente bien. Le joueur a besoin de voir qu’il est bien encadré, bien entouré et toutes les autres personnes du club doivent voir aussi que le club met tous les moyens pour permettre à tout le monde de donner le maximum," poursuit-il.

Une nouvelle étape très importante selon le coach : "Et on vient de se rendre compte que ça fait quelques mois et qu’on est sans doute au maximum de ce qu’on pouvait atteindre jusque-là. Mais voilà la structure au niveau fonctionnement. Et de voir que d’abord, on s’en est rendu compte, on a pris le temps d’analyser les choses et de faire le bon choix pour trouver une personne qui va mettre en place toute une série de choses qui nous permettent de grandir, ça doit nous donner la confiance en tant que staff et joueurs et cela nous permet de surtout essayer d’être encore meilleur que ce qu’on est."

La culture de la gagne doit redevenir une marque de fabrique du RFC Liège

"Et ça doit être la motivation première, cette culture de la gagne dont on parle partout doit devenir une marque de fabrique du club. Je crois qu’on perd ça dans beaucoup de club pour le moment et que l’esprit familial, l’ambiance de voir que tout le monde fait le maximum pour arriver à avoir de bons résultats sur le terrain. Parce que c’est quand même là-dessus que tout le monde est jugé à la fin, même si les résultats financiers seront importants aussi. Le sportif, c’est ce que tout le monde voit. Ça va nous donner vraiment envie à tous de continuer et de faire encore plus que ce qu’on avait jusque-là."

Le RFC Liège est actuellement 5e au classement après neuf journées de championnat. Un bilan sportif encourageant pour le club liégeois qui espère attirer de plus en plus de monde au stade : "Donc, on vient de parler du début de saison qui n’est pas mauvais au niveau comptable. On doit essayer de continuer de la sorte et de faire en sorte que les gens aient envie de venir au stade parce qu’on produit du jeu, du spectacle, qu’il y a des buts, qu’il y a des victoires. Et ça ne vient pas uniquement par un staff, mais ça vient par toute une ambiance de club."

"Et c’est là-dessus qu’on va devoir travailler dans les semaines et mois qui viennent. De voir qu’on se met avec Thomas en ordre de marche pour y arriver. Cela fait évidemment plaisir à tout le monde," conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Gaetan Englebert

Plus de news

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
5
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

16:00
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le co-président Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le co-président Jean-Paul Lacomble fait le point

15:20
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
1
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira Interview

"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

13:20
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

13:00
Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

12:40
🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

12:20
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
1
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
1
Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

11:20
📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

11:00
Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

10:40
11
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi" Réaction

Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

10:20
Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

10:00
Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

09:30
Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

09:00
3
Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

08:30
Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

08:00
🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

07:40
2
Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess Réaction

Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess

07:00
Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

07:20
🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

23:00
"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

22:40
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

22:00
Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved