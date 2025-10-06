Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Adnan Januzaj repointe le bout de son nez avec Séville. Face au FC Barcelone, il a tenu à jouer malgré un pied bien amoché.

Cet été, Adnan Januzaj est revenu au FC Séville après un nouveau séjour en prêt à Las Palmas. Entrant dans sa dernière année de contrat, l'ancien Diable Rouge a été cité dans plusieurs clubs cet été. Mais il est finalement resté en Andalousie.

Alors que tous les ingrédients semblaient réunis pour une dernière année galère, Januzaj revient fort. Depuis sa blessure à l'ischio à la fin du mois d'août, il reçoit régulièrement du temps de jeu et convainc son entraîneur par son application.

"Quand je suis arrivé, j’ai commencé à voir qu’il percevait des passes que d’autres ne voyaient pas. On l’avait considéré comme perdu, mais pas pour moi. Les joueurs traversent des périodes, ils n’oublient pas comment jouer", avait ainsi déclaré Matías Almeyda.

Une grosse frayeur hier soir

Contre le FC Barcelone, il est à nouveau monté avec beaucoup d'envie, alors que son équipe menait 2-1. Peut-être un peu trop : dix secondes après son entrée, il se rendait coupable d'un penalty. Mais heureusement pour lui, Robert Lewandowski a manqué le cadre et Séville a fini par s'imposer 4-1.

Après la rencontre, Januzaj a dévoilé une photo de son pied gauche tuméfié. Malgré la douleur, le Bruxellois de 30 ans a tenu à se mettre au service de l'équipe. De quoi continuer sa rédemption en Andalousie.