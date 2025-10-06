Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?
Photo: © photonews

Transférés à l'AS Eupen cet été, les deux anciens joueurs du Standard, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, suivent des trajectoires opposées. Si le latéral français gagne en confiance et en régularité avec les Pandas, le défenseur central congolais, lui, n'est pas encore prêt et reste sur le banc.

En manque de temps de jeu au Fortuna Düsseldorf, Nicolas Gavory a quitté la 2. Bundesliga cet été et a opté pour un retour en Belgique, sous les couleurs de l'AS Eupen

Monté au jeu dès ses débuts contre le RFC Liège, puis absent du groupe face a Beerschot, au Lierse et au RSCA Futures, le défenseur latéral gauche a fait son retour dans le groupe pour le déplacement aux Francs Borains mi-septembre, lors duquel il était monté au jeu. 

Et depuis, il ne fait que monter en puissance. Envoyé sur le terrain de plus en plus tôt dans le match, il a fêté sa troisième titularisation consécutive contre le RWDM Brussels, ce samedi. Et s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, le Français de 30 ans prend ses marques, à l'image de ses nombreux débordements qu'il réalisait déjà sous les couleurs du Standard entre 2019 et 2021. 

Gavory monte en puissance, Bokadi pas encore prêt

Si Nicolas Gavory devrait confirmer, dans les prochaines semaines, être une véritable valeur ajoutée pour les Pandas, ce n'est pas encore le cas de l'autre ancien Standardman du noyau, Merveille Bokadi. 

Resté sur le banc durant toute la rencontre ce week-end, le défenseur central congolais n'a joué que... trois minutes depuis son arrivée au Kehrweg, contre les RSCA Futures. Pas encore en forme, il ne peut pour le moment pas aider Bruno Pinheiro. 

