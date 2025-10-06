"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

David Kirsch, le coprésident américain du RFC Liège, a pris la parole lors de la conférence de presse qui se tenait à Rocourt ce lundi. Il s'est exprimé au sujet de la nomination du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira, et a insisté sur l'importance d'évoluer sur le long terme au RFC Liège.

L’Américain n’a pas pris la parole en français. Ne maîtrisant pas la langue de Molière, il s’est exprimé en anglais, non sans présenter ses excuses : "Je m’excuse de parler en anglais."

Il est important que le RFC Liège prenne son temps pour évoluer, selon lui : "Lorsque nous avons repris le club, notre message immédiat était que nous voulions rendre le club solide et durable, non seulement pour réussir à court terme, mais aussi sur le long terme. Je pense que nous avons tous vu comment les clubs en Belgique qui se concentrent sur le court terme peuvent rencontrer de sérieux problèmes."



"Ce que nous voulons faire, c’est l’inverse : rendre le club performant sur le long terme. Ce succès repose avant tout sur les personnes que nous pouvons intégrer dans l’organisation, qu’il s’agisse de nouvelles recrues ou de talents déjà présents dans le club, que nous voulons valoriser et responsabiliser pour qu’ils puissent réussir," poursuit-il.

Nous avons trouvé le leader qui va guider ce club

Il se réjouit de l’arrivée du nouveau CEO Thomas Rodrigues Pereira : "Nous avons déjà un très bon directeur sportif et un excellent entraîneur avec Gaëtan (Englebert). Nous avons d’autres personnes compétentes au sein du club. Nous avons également intégré de nouvelles personnes dans l’organisation. Et maintenant — et c’est sans doute le plus important — nous avons trouvé le leader qui va guider ce club pour de nombreuses années, quelqu’un capable à la fois de diriger les talents déjà présents au sein du club, mais aussi, à titre personnel, d’avoir un véritable impact sur l’avenir du club avec de nouvelles idées, une approche moderne et dynamique. Nous sommes donc très heureux d’être ici aujourd’hui pour vous présenter Thomas."

"Il est le fruit d’un long et rigoureux processus de sélection. Nous voulions vraiment trouver la bonne personne, pas simplement la plus rapide à recruter. Et nous sommes donc très heureux d’en être arrivés à ce stade et de pouvoir vous présenter Thomas, qui, nous en sommes convaincus, fera avancer le club aux côtés de Gaëtan sur le plan sportif," conclut-il.