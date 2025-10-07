Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Revenir terminer sa carrière dans son club formateur, le rêve est partagé par beaucoup de joueurs. Anderlecht peut miser là-dessus pour continuer à rapatrier plusieurs anciens kets de Neerpede.

Du côté du Lotto Park, c'est évidemment Romelu Lukaku qui est sur toutes les lèvres quand on évoque un retour en grande pompe. Interrogé sur le sujet par Sporza, Albert Sambi Lokonga se voit lui aussi revenir là où tout a commencé.

Même si, du haut de ses 25 ans, il ferait son comeback après Lukaku : "Je pense que c'est encore un peu tôt pour moi, dans deux ans. Mais peut-être un peu plus tard… Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Oui, je pense qu'un jour, je rentrerai à la maison".

La Bundesliga pour revenir au premier plan

Transféré à Hambourg, le Verviétois a croisé le Bayern Munich d'un certain Vincent Kompany moins de deux semaines après son arrivée. Même s'il n'était pas encore prêt pour disputer la rencontre, il se réjouit de recroiser en Allemagne celui qui a beaucoup compté pour lui au Sporting.

"C'était bien, car il est performant. Il a été très important pour moi. C'était donc agréable de le voir à ce niveau, et il le mérite vraiment", explique Lokonga. Le parallèle va plus loin : Kompany a aussi joué à Hambourg.

Avant de rejoindre Manchester City, il a d'ailleurs lui aussi évolué comme milieu de terrain au HSV. Vince the Prince avait même hérité du numéro dix. Mais Lokonga n'a pas poussé le mimétisme jusque-là : "Le numéro était déjà pris", rigole-t-il.