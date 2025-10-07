Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

Hein Vanhaezebrouck analyse la situation de l'Union SG et souligne à la fois les forces structurelles et les faiblesses individuelles.

Selon Vanhaezebrouck, "l’organisation défensive de l’Union est la clé du succès actuel". "Cinque buts encaissés après dix journées, six clean sheets : c’est vraiment très peu", déclare-t-il dans le Nieuwsblad. "Si le gardien ne commet pas d’erreur, l’Union ne perd même pas à Bruges", ajoute Vanhaezebrouck.

Bien que l’Union ait laissé partir plusieurs joueurs importants, l’équipe reste compétitive : "L'Union peut encore ajuster certaines choses en janvier. Elle pourrait peut-être chercher un remplaçant pour Charles Vanhoutte."

Vanhaezebrouck reconnaît que "la force offensive de l’Union est limitée". "C’est la base de leur succès, faute de davantage de pur talent footballistique dans le secteur offensif", explique-t-il. L’accent est donc mis sur le compartiment défensif, qui jusqu’ici a rarement failli.

Vanhaezebrouck voit cependant "des points faibles dans la défense". Il cite notamment Fedde Leysen, "qui, selon lui, a du mal face à des adversaires plus forts". L'ancien coach de La Gantoise fait référence à plusieurs matchs où le défenseur a été en difficulté : "Contre Genk, il n’a pas été bon. Contre Newcastle, il a énormément souffert face à Elanga", dit-il.

Il était considéré, moi y compris, comme un profil intéressant pour les Diables Rouges

Le match contre le Club de Bruges n’a pas non plus échappé à la critique : "À Bruges, il s’est fait passer sans cesse par Forbs. Regardez le penalty annulé, et aussi le but où il aurait pu intervenir plus tôt", énumère-t-il.

Vanhaezebrouck admet qu’il avait auparavant "une autre image de Leysen" : "Il était considéré, moi y compris, comme un profil intéressant pour les Diables Rouges." Les récentes performances du défenseur soulèvent donc "des questions sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau".