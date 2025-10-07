Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge
Eden Hazard restera à jamais une légende de Chelsea. Cette semaine, il va d'ailleurs faire son retour à Stamford Bridge.

Pour les clubs anglais, chaque trêve internationale est une bonne occasion d'utiliser leur stade pour accueillir des matchs de charité et revoir d'anciennes gloires sur la pelouse. Cette semaine, ce sera le cas de Chelsea.

Samedi, un onze d'anciens joueurs des Blues croisera le fer avec les Liverpool Legends, une équipe comprenant là aussi d'anciennes figures emblématiques des Reds.

Et un certain Eden Hazard sera bien de la partie du côté de Chelsea. Le Brainois va ainsi revenir à Stamford Bridge. Ce ne sera toutefois pas une première depuis son transfert au Real Madrid en 2019.

Les retrouvailles avec Di Matteo, son premier entraîneur à Chelsea

En juin dernier, Eden avait déjà marqué devant ses anciens supporters pour la team World dans un match de charité contre d'anciens internationaux anglais. Le revoir revêtir le maillot de Chelsea arrachera par contre quelques larmes aux supporters des Blues.

L'ancien Diable Rouge ne sera pas seul : coachée par Roberto Di Matteo, l'équipe comprend quelques noms comme John Terry, Joe Cole, Marcel Desailly, Petr Cech, Diego Costa ou Claude Makelele.

Chelsea
Eden Hazard

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
