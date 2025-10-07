Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

L'avenir de Nathan De Cat au RSC Anderlecht est incertain. Selon La Dernière Heure, l'intérêt venu de l'étranger ne cesse de croître, rendant peu probable un long séjour du joueur au sein du club bruxellois. De Cat approche également de la fin de son contrat.

La Dernière Heure rapporte que, dimanche dernier, un recruteur d’un club étranger était présent pour observer Nathan De Cat. L’identité du club concerné n’a pas été révélée. La présence d’observateurs extérieurs témoigne toutefois d’un intérêt concret pour le jeune joueur, qui s’est particulièrement distingué cette saison.

La valeur marchande de De Cat est actuellement estimée à sept millions d’euros selon Transfermarkt, contre 2,5 millions seulement la saison dernière. Il est désormais considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs et les plus précieux du championnat belge.

L’avenir de Nathan De Cat à Anderlecht

Selon La Dernière Heure, De Cat ne devrait pas rester longtemps à Anderlecht. Le média explique que ce serait déjà un succès s’il portait encore le maillot mauve lors de la saison 2026-2027 — une manière de souligner qu’un départ l’été prochain semble plus que probable.

L’été prochain marquera le début de sa dernière année de contrat, plaçant le club face à une décision stratégique : prolonger ou vendre.





L’intérêt pour les talents belges ne faiblit pas

De nombreux clubs étrangers suivent de près les jeunes talents évoluant en Jupiler Pro League. La présence de scouts lors des rencontres de championnat en est la preuve visible. La Dernière Heure souligne que De Cat n’est pas le seul joueur observé, mais que son profil suscite une attention toute particulière.