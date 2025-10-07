Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

En grande forme du côté de Saint-Étienne, dans l'antichambre du football français, Lucas Stassin n'a pas été repris pour la trêve d'octobre. Malgré l'absence de Romelu Lukaku, Rudi Garcia a décidé de ne pas le sélectionner. Le buteur s'est exprimé à propos de cette non-sélection.

"Est-ce que je suis peut-être proche d’un appel en équipe nationale ? Oui, bien sûr. Après, comme je l’ai dit encore une fois, c’est grâce aux performances qu’il y a sur le terrain. Donc moi, je continuerai à faire mon travail et on verra par la suite."

Il n'en veut évidemment pas à Rudi Garcia : "Ça reste le choix du coach, ses décisions à lui, et donc moi, à part continuer à faire ce que je fais — et même plus —, je dois continuer et on verra par la suite. En tout cas, j’espère que ça arrivera bientôt."

"Je ne dirais pas que j’ai ressenti de la déception, parce qu’on sait aussi que le club est descendu en Ligue 2," poursuit le joueur belge au micro de RTL Sports.

"Il y en a qui sont en Ligue 1, moi je continue à jouer. Heureusement pour moi, actuellement, j’arrive à être performant. Donc je pense que j’aurais pu être repris, comme je ne peux pas l’être. C’est le choix du coach, comme je l’ai dit. Mais bon, maintenant je suis avec les U21 et on a quand même de beaux matchs à jouer pour la qualification. On est en U21, donc c’est bien."

L’ancien attaquant d’Anderlecht a en tout cas cru à une sélection : "Il y a de la qualité à tous les postes en équipe belge. Maintenant, oui, c’est sûr que vu que Romelu était blessé, il y avait peut-être un espoir en plus de ma part parce que je me suis dit qu’il y avait une place qui pouvait se libérer. Maintenant, on sait que tant qu’il est là, voilà, il sera là, et il y a encore d’autres joueurs derrière lui. Mais je me tiens prêt et je préfère travailler en espérant pouvoir un jour y être."