Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

La rencontre entre le KRC Genk et le FCV Dender a connu un déroulement mouvementé. Non seulement parce que Genk s'est imposé 2-1, mais surtout en raison des deux cartons rouges reçus par les visiteurs.

Les décisions de l’arbitre Massimiliano Ledda ont provoqué de nombreuses discussions dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. L’ancien arbitre de haut niveau Serge Gumienny a toutefois pris la défense de son jeune collègue.

"Les deux cartons rouges étaient peut-être un peu sévères, mais je le comprends totalement", a-t-il déclaré dans le Belang van Limburg. "Au début de ta carrière, il vaut mieux siffler un peu trop sévèrement que pas assez. Cela fait partie du processus d’apprentissage d’un jeune arbitre."

Selon Gumienny, le jeune arbitre a bien fait de sortir ces cartons

Gumienny a expliqué s’être reconnu dans la prestation de Ledda : "Le jeune Serge Gumienny aurait probablement aussi sorti deux cartons rouges", a-t-il admis. "Mais le Gumienny expérimenté tiendrait aujourd’hui davantage compte du ressenti du match. Cette perception ne vient qu’avec les années."

Malgré la controverse, Genk a conservé les trois points à domicile. Ken Nkuba et Bryan Heynen ont marqué pour les Limbourgeois, tandis que Bruny Nsimba a sauvé l’honneur de Dender.

Pour Dender, la prestation reste encourageante. Même à dix, l’équipe s’est créé plusieurs occasions, mais l’efficacité devant le but reste un sujet de préoccupation pour les Flandriens orientaux.