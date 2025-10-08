"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

Muzamel Rahmat
"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes
L'ancien coach des Espoirs Jean-François De Sart critique Domenico Tedesco, qu'il accuse d'avoir appelé trop vite des jeunes joueurs chez les A.

Parmi les 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation des Espoirs belges, huit ont connu l’équipe A des Diables Rouges. Ce qui fait pas mal de joueurs avec de l'expérience chez les U21.

Retour chez les Espoirs

Arthur Vermeeren (16 convocations, 6 matchs joués), Matte Smets (4 convocations, 1 match), Diego Moreira (3 convocations, 1 match), Jorthy Mokio (2 convocations, 1 match), Samuel Mbangula (2 convocations, 0 match), Jorne Spileers (1 convocation, 0 match), Norman Bassette (1 convocation, 1 match) et Mike Penders, qui avait quitté le dernier rassemblement à cause d'une gêne.

Le Soir mentionne aussi Lucas Stassin, qui a réagi à son absence chez les A, ainsi que Romeo Vermant, qui aurait pu être appelé.

Jean-François De Sart, l'ancien sélectionneur des Espoirs, reconnaît que ce genre de situation est compliqué. "Chaque cas est différent… mais en général, ce sont des moments compliqués. Je n’en garde aucun bon souvenir", explique-t-il.

Tedesco le fautif

"Bien sûr, on était contents quand un jeune rejoignait les A, mais pas juste pour faire de la figuration", précise-t-il. Il rappelle l’exemple d’Adnan Januzaj, qui en 2015 avait refusé de revenir chez les Espoirs.

"Avec tous ses tests, Domenico Tedesco a tout gâché." Selon lui, l’ancien sélectionneur a convoqué certains joueurs à tort : "Beaucoup trop vite, alors qu’ils n’avaient rien prouvé, ou presque. Ils n’étaient pas prêts pour le niveau des Diables Rouges."

Belgique
Jean-François De Sart
Domenico Tedesco

