On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

Photo: © photonews
Kays Ruiz-Atil, grand talent formé au PSG, n'a pas encore réussi à montrer ses qualités aux Francs Borains. En cause, surtout, un comportement peu adapté au haut niveau, qui va lui coûter cher.

On ne reverra pas Kays Ruiz-Atil (23 ans) de sitôt sous les couleurs des Francs Borains. Après avoir donné un coup de tête à Joël Kana en fin de rencontre lors du partage (3-3) du RFB face au RSCA Futures, le milieu créatif marocain s'est vu infliger une suspension de 9 rencontres par la commission disciplinaire de l'Union Belge.

Ce lundi, le Parquet avait requis une suspensions de 8 matchs fermes ainsi que la levée d'un sursis de trois matchs pour des faits similaires datant de décembre 2024. Les Francs Borains avaient décidé de se porter en appel. 

Le comité disciplianire a été un peu plus clément : Ruiz-Atil sera suspendu 6 matchs fermes, et trois de plus suite à la levée du sursis. Il manquera donc les 9 matchs suivants des Francs Borains, si ces derniers ne se portent pas une nouvelle fois en appel.

Une absence qui, sur le plan sportif, ne sera peut-être pas aussi grave qu'on pourrait le penser : Kays Ruiz-Atil n'a débuté qu'un seul match cette saison, et n'est pas encore parvenu à être décisif. Depuis son arrivée au cours de l'été 2024, le Marocain a disputé 27 matchs pour 4 buts et 5 assists.

Kays Ruiz-Atil était vu comme l'un des grands talents du PSG après être également passé par les centres de formation de Lyon et du Barça. Après un passage raté à Auxerre, il s'est un peu relancé au RFB, mais ses soucis comportementaux semblent reprendre le dessus. 

