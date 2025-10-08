Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

Première réussie pour la Belgique U17, victorieuse 1-0 de la Moldavie à Hasselt grâce à un but de Joshua Nga Kana lors du premier match de qualification pour l'Euro 2026.

La Belgique U17 a démarré sa campagne qualificative pour l’Euro 2026 par une victoire. À Hasselt, les jeunes belges se sont imposés 1-0 face à la Moldavie pour leur premier match du tour qualificatif.

Sven Vermant devrait se réjouir de la solidité défensive affichée par son équipe, restée concentrée jusqu’au bout du match.

Un Anderlechtois comme seul buteur

Le héros du soir se nomme Joshua Nga Kana. Lancé derrière la défense, l’ailier du RSCA Futures n’a pas tremblé face au gardien et a marqué son premier but avec la Belgique U17.

Dominateurs et en supériorité pendant une demi-heure, les Belges n’ont pas réussi à creuser l’écart. Un score minimal, mais une victoire précieuse.

Samedi à 19h, les Diablotins affronteront la Biélorussie, avant de défier la Norvège mardi prochain à 15h. Deux rendez-vous importants pour confirmer ce départ réussi.