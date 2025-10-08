Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Joshua Zirkzee n'a pas été appelé par Ronald Koeman pour les prochains matchs qualificatifs des Pays-Bas. En manque de temps de jeu à Manchester United, il pense à un départ.

Joshua Zirkzee (24 ans) n'a pas été appelé avec l'équipe nationale des Pays-Bas depuis bientôt un an. L'attaquant néerlandais de Manchester United compte 6 caps, mais sa saison avec les Red Devils n'a pas convaincu Ronald Koeman jusqu'à présent.

Il faut dire que Zirkzee n'a joué que 4 (bouts de) matchs cette saison pour une titularisation en Premier League, sans être décisif. L'ancien attaquant du RSC Anderlecht est bloqué par la concurrence de Benjamin Sesko, arrivé cet été à United.

Joshua Zirkzee était arrivé en 2024 en provenance de Bologne, où il avait impressionné (58 matchs, 14 buts, 9 assists), mais a eu un peu plus de mal à s'imposer à Manchester United malgré une saison 2024-2025 correcte.

Désormais, selon Voetbal International, le buteur néerlandais chercherait une porte de sortie. L'objectif de Zirkzee est en effet de disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Oranje, et il est conscient que cela sera certainement impossible en restant sur le banc de Manchester United.

Pas la peine de rêver du côté du Lotto Park : Joshua Zirkzee est désormais dans d'autres sphères. Un retour en Italie semble la solution la plus plausible pour l'attaquant formé au Bayern de Munich et lancé par Vincent Kompany au RSCA.