10 victoires de suite : Bruno Godeau révèle le secret du succès du SK Beveren

Le SK Beveren domine cette saison la Challenger Pro League. Après neuf journées, les Waaslanders occupent autoritairement la tête du classement avec 27 points sur 27 et seulement trois buts encaissés. Bruno Godeau dévoile le secret de leur succès.

En Challenger Pro League, plusieurs clubs visent la montée cette saison. Pourtant, aucun ne fait aussi forte impression que le SK Beveren en ce moment. Les Waaslanders sont seuls en tête du classement après neuf journées, avec autant de victoires. 27 sur 27, 21 buts marqués et seulement 3 encaissés : des chiffres impressionnants.

Beveren est sur une excellente dynamique, mais la trêve internationale ne tombe-t-elle pas au mauvais moment ? Bruno Godeau estime que non : selon lui, "trois matchs en sept jours ou onze jours entre deux rencontres, cela ne doit rien changer. Tout dépend de la mentalité, et la nôtre est bonne", a-t-il expliqué à Het Laatste Nieuws.

Le défenseur a aussi rappelé l’importance de trouver un équilibre : "Recharger les batteries en dehors du football est aussi crucial. Je passe les trois jours de repos avec ma famille. Ensuite, nous revenons frais et affamés à l’entraînement." 

Le SK Beveren réalise une série exceptionnelle

Il souligne la fierté du groupe : "Dix victoires consécutives, si l’on compte la coupe — nous pouvons en être fiers. Bien sûr, cela s’arrêtera un jour, mais pour l’instant, il faut savourer."

Enfin, Godeau dévoile le secret de la réussite du SK Beveren : "Nous jouons de manière mature, nous sommes solides défensivement et physiquement forts : nous pouvons aller à fond jusqu’à la dernière minute. De plus, nos remplaçants font toujours la différence. C’est une équipe soudée qui travaille ensemble pour un seul objectif : gagner."

