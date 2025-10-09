Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

Le quota d'équipes U23 en D1B continue à faire débats. Les opposants à cette règle se font encore entendre.

La D1B compte déjà neuf journées de compétition derrière elle. Comme la saison dernière, les U23 du Club de Bruges, d'Anderlecht et de Genk font partie des seize équipes engagées. Les espoirs gantois les ont également rejoints, portant à quatre le nombre d'équipes U23.

Avant-derniers, les espoirs de Genk sont restés dans l'antichambre de l'élite pour garantir ce nombre de quatre équipes U23. Envoyer les jeunes en D1B ou même dans les divisions inférieures permet de les faire progresser, en les confrontant plus rapidement à des adversaires professionnels.

Mais c'est bien ce quota de quatre équipes qui pose problème. Les Francs Borains, Seraing et Lokeren, les principaux opposants de la mesure ont réitéré leur désaccord. Comme l'annonce Het Nieuwsblad, ils ont envoyé une lettre ouverte à la Pro League et à ses clubs pour faire part de leur mécontentement.

Concurrence déloyale ?

Ils s'offusquent de l'indifférence générale face à la décision de l'Autorité belge de la concurrence, qui avait estimé que ce quota "pouvait, à première vue, constituer une violation des règles de la concurrence". Face à l'absence de mesures imposées, la Pro League n'avait pas jugé nécessaire de s'adapter.

Les trois clubs veulent qu'une décision approfondie soit menée, sans quoi ils se réservent le droit de saisir à nouveau le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En attendant, ils auraient déjà déposé un dossier devant la CBAS (Cour Belge d'Arbitrage du Sport) à l'effet plus rapide pour la suite de la saison, dans le but de faire pression.