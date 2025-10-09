Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

Bon nombre de clubs continuent à regarder vers les joueurs sans contrat. C'est ainsi que Malines pourrait faire revenir un ancien de la maison.

En allant chercher Hassane Bandé au Burkina Faso à l'été 2017, Malines avait fait une affaire en or. Un an plus tard, le petit ailier gauche était vendu à l'Ajax pour plus de huit millions d'euros. Toujours le transfert le plus cher de l'histoire du KV actuel malgré le passage de joueurs comme Hugo Cuypers ou Aster Vranckx après lui.

Mais à Amsterdam, Bandé n'a jamais eu l'occasion de confirmer. Dès ses premiers jours aux Pays-Bas, une déchirure du ligament croisé l'a mis un an sur la touche. A son retour, il n'était plus le même joueur.

Auteur de 11 buts en 25 matchs de Pro League un an auparavant, il a alors été prêté en Suisse, où il n'a pas trouvé le chemin des filets. À l'issue d'un nouveau prêt (de deux ans, cette fois) à Istra, en Croatie, l'Ajax l'a relégué en U21.

Le grand retour à Malines ?

En 2022, Bandé a définitivement quitté l'Ajax pour signer à Amiens. Peu à son affaire en Ligue 2, il s'envole ensuite pour Helsinki, où son contrat a pris fin en juin dernier. Depuis, l'international burkinabé n'a pas retrouvé de club.

Het Nieuwsblad révèle que le joueur s'entraîne désormais avec Malines, dans l'espoir de décrocher un contrat. Passer un test après avoir rapporté plus de huit millions au club peut être vexant, mais tel est le prix à payer pour remettre sa carrière sur les rails.