Un retour dans un club belge en fin de carrière ? Kevin De Bruyne est très clair

Demain, tous les regards seront à nouveau tournés vers les Diables Rouges. Et quand c'est le cas, c'est toujours avec une attention particulière pour Kevin De Bruyne. Tant qu'il est là, il faut en profiter. King Kev n'a en effet aucune intention de revenir un jour en Belgique.

Pour Kevin De Bruyne, le match contre la Macédoine du Nord se joue dans sa ville natale, Gand. Mais cela ne semble pas avoir une signification particulière pour lui.

"C’est sympa de jouer près de l’endroit où je suis né et où j’ai grandi, mais je ne suis jamais venu dans ce stade. Quand je jouais encore en Belgique, c’était dans l’autre stade (l'Ottenstadion, ndlr)."

"C’est chouette, car ce club m’a aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui. C’était une période importante de ma jeunesse, " poursuit De Bruyne.

Pas de retour dans un club belge

La question lui a tout de même été posée : envisage-t-il, comme Romelu Lukaku qui a déjà annoncé vouloir revenir à Anderlecht, de rejouer un jour pour Gand ou Genk ?





"Absolument pas ! Je ne reviendrai jamais jouer en Belgique. Pourquoi ? Je n’y vois pas beaucoup d’aspects positifs, ni sur le plan sportif, ni pour tout ce qui entoure cela. Ce ne sera pas une option pour moi dans le futur."

On en a fait beaucoup plus que ce que c’était vraiment avec Antonio Conte

Une position claire. Il se pourrait donc bien que Naples soit le dernier chapitre de sa carrière. "Tout se passe très bien. J’ai fait une bonne préparation, je suis en forme et je joue pratiquement tous les matchs."

Mais inévitablement, l’incident lors de son remplacement face à l’AC Milan a aussi été évoqué — lorsqu’il avait clairement montré son mécontentement, et qu’Antonio Conte avait réagi ensuite. "Il y a toujours des moments où l’on pense différemment, mais ce n’était en réalité pas une polémique."

"Mais bon, je suis dans le football depuis tellement longtemps que je sais comment ça fonctionne. Avec mon nom, tout attire l’attention. On en a fait beaucoup plus que ce que c’était vraiment. Il ne s’est rien passé. Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet."